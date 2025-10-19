Lazio, Basic a Sky: "Ho vissuto un periodo difficile, ora penso a fare il massimo"
Dopo il pareggio contro l'Atalanta per 0-0, il centrocampista della Lazio Toma Basic ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: “Il mio è stato un periodo difficile, ma come professionista devo cogliere ogni occasione, non c’è altro da fare. Io ora penso solo ad aiutare la squadra e a fare il meglio possibile”.