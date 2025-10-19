Lazio, Marchegiani: "Basic bravissimo, Provedel ha trasmesso sicurezza"
Un buon punto quello conquistato dalla Lazio che, ancora in piena emergenza, ha giocato una buona gara contro l'Atalanta. Menzione speciale per Basic e Provedel, protagonisti in positivo del match.
Di loro ha parlato anche Luca Marchegiani al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: "Basic bravissimo si è allenato bene e in campo è stato sempre lucido. Molto bene anche Provedel che ha trasmesso grande sicurezza anche nei momenti di difficoltà".