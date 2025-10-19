WOMEN | Grassadonia: "Sono sereno per questa Lazio". E su Vernis...

La Lazio non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva in campionato, al Fersini passa la Juve grazie a un gol - dal dischetto - di Girelli. Ai microfoni ufficiali del club, nel post gara, ha parlato mister Grassadonia che si è detto sereno per la prestazione delle sue ragazze: “Non ci ha sorriso il risultato, ma la prestazione in campo. Se c’era una squadra che doveva portare a casa la vittoria, era la Lazio perché le ragazze hanno fatto veramente bene e sapevamo dell’importanza della gara. Sapevamo che la Juve avrebbe fatto la partita della vita perché è un po’ indietro in classifica. L’abbiamo persa su un episodio, su questo calcio d’angolo dove c’è stato un fallo di mano. Però complimenti alle ragazze, sono molto sereno e lo ero anche prima della partita e l’ho detto anche alle ragazze che hanno lavorato bene. Avevano la forte convinzione di fare bene, la partita con la Roma ci è servita tanto perché in quella sconfitta abbiamo alzato la temperatura e il misurarci in certe partite secche”.

“Questo esame le ragazze lo hanno superato a pieni voti, c’era grande rammarico alla fine e molte piangevano ma erano consapevoli di aver fatto tanto e di aver dato il massimo. Non ci ha sorriso il palo interno di Piemonte, ma complimenti alle ragazze. Dopo la sosta si riparte speriamo anche con qualche calciatrice in più, perché oggi eravamo veramente in emergenza. Se avessi avuto la possibilità avrei cambiato qualcosina in mezzo perché si è corso tanto. Dobbiamo migliorare da un punto di vista della personalità e della gestione della palla, ma è un percorso che ci renderà sempre di più protagonista. Speriamo di recuperare Connolly, abbiamo portato in panchina Mancuso ma per onor di firma perché non ha fatto un allenamento col gruppo. Vediamo Simonetti come sta, c’è Zanoli che è la lungo degente. Abbiamo avuto il problema della ragazza che è andata via inspiegabilmente e basta tener conto che la Juve rispetto a giovedì a Monaco ne ha cambiate 8. Questa Lazio mi lascia sereno, amareggiato perché poteva essere un altro risultato. Durante è stata brava, nel secondo tempo ha fatto un miracolo. Le palle migliori le abbiamo avute noi”.

