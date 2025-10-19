SONDAGGIO | Atalanta - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti
19.10.2025 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO | La Lazio non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, gara con cui i biancocelesti sono tornati in campo alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. La sfida, in programma questo pomeriggio a Bergamo, si è chiusa sullo 0-0. Buone occasioni per andare in vantaggio da una parte e dall'altra, ma alla fine il campo "marcatori" all'interno del tabellino rimane vuoto.
Al triplice fischio, Mario Gila è stato scelto dalla Serie A come MVP della partita. Ma ora è il vostro turno. Prima di pensare già alla prossima sfida contro la Juventus, in programma tra una settimana all'Olimpico, è tempo di decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).