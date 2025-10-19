RIVIVI DIRETTA - Provedel: "L'anno scorso il mio rendimento non è stato da Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Ivan Provedel è intervenuto in conferenza stampa al termime di Atalanta-Lazio. Ecco le sue parole:

"Parata su Lookman? Per fortuna non è stata troppo angolata, ero lì ma sono lì per far quello. Purtroppo l'anno scorso non sono riuscito ad avere un rendimento che fosse degno della Lazio. Lavoro, ho sempre lavorato per fare del mio meglio. Soprattutto non sono riuscito a trovare quel giusto equilbrio. Quest'anno siamo ripartiti, lavoro solo ed esclusivamente per migliorarmi e per farmi trovare pronto quando chiamato in causa. Scendo in campo per questo".

Questo gruppo ci crede? Queste partite vi danno forza?

"La squadra ci crede assolutamente,vogliamo fare un campionato importante, tenere la Lazio in alto dov'è giusto che sia. Abbiamo iniziato in modo travagliato, le defezioni non sono alibi. Stiamo cercando di trovare una quadra, una solidità. La partita di oggi dev'essere un punto d'inizio importante. Stiamo lavorando bene, ci siamo parlati più volte tra di noi. L'unica cosa è rimanere a testa bassa, ascoltare il mister e fare ognuno il proprio massimo per il compagno, che alla fine è la cosa più importante".

Questa Lazio può avere il carattere come arma vincente?

"Il carattere dev'essere per noi un pilastro. La squadra è cambiata, avevamo giocatori più esperti, delle caratteristiche sono cambiate. Il carattere non deve mai mancare, oggi s'è visto, ma anche col Torino. Il carattere è quello che poi ti fa dare qualcosa in più anche in allenamento, poi te lo ritrovi in partita. Questa dev'essere una base su cui camminare".