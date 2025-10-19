Lazio, Sarri spera in Nuno Tavares: "Ci dà fiducia, può ancora migliorare"
19.10.2025 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nel post partita di Atalanta - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa anche la prestazione di Nuno Tavares. Queste le sue parole.
"Ha fatto 60 minuti di buon livello, poi nel finale siamo andati in sofferenza e la partita era meno adatta alle sue caratteristiche. 60 minuti che ci danno fiducia, sappiamo che ha ancora margine. Non solo temporale, ma anche di rendimento. Se è un inizio, abbiamo molta fiducia".