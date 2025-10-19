Atalanta, Juric a Dazn: "Non ho mai visto la Lazio così in difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Lazio. La squadra di Sarri era alla ricerca del successo dopo già il pari confezionato contro il Torino. Al termine del match ai microfoni di Dazn è intervenuto Juric: “Oggi l’abbiamo stra dominata, mai concesso nulla alla Lazio e questo è un peccato, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita. Lookman ha fatto un’estate diversa, turbolenta, allenandosi a parte, da quando è rientrato sta alzando il livello, oggi ha sforato molte volte il gol. Oggi ha dato tantissimo. Penso che abbiamo perso punti clamorosi sia in questa contro la Lazio, poi con il Pisa, il Como e la Juve, in cui meritavamo. Non ho mai visto la Lazio così in difficoltà, che non riesce a passare a centrocampo e che non butta i palloni, c’è rammarico che non abbiamo vinto".