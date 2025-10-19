Lazio, Provedel a Dazn: "Mi manca tornare a segnare, ma spero che non serva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni di Dazn, commentando il pareggio contro l'Atalanta terminato a reti bianche: "La parata più facile può essere quella più insidiosa, era una partita difficile, sapevo che avrebbero concluso in porta molto, per le loro caratteristiche, ma io sono in campo per questo. C’è stata quella palla su cui mi sono incartato ma per fortuna è andata bene. Se i compagni giocano meglio e prendono loro il premio è meglio, penso che il rendimento di un portiere sia legato a come si trova con la squadra, come lavora in settimana. Quello che conta è l’intesa con i compagni. Spero di continuare a crescere. Gol seganti? Spero non serva perché vuol dire che stiamo vincendo. In Serie A però mi manca”.