IL TABELLINO di Cesena - Lazio Primavera 3-1
Primavera 1 | 8ª giornata
Domenica 19 ottobre 2025, ore 15:00
Stadio C.S. Romagna Centro, Cesena
Cesena - Lazio Primavera 3-1
Marcatori: Bertaccini (C, 56', 59'), Sulejmani (L, rig. 65'), Rossetti (C, 85')
CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone (85' Kebbeh), Galvagno (69' Rossetti), Tosku (62' Gabriele), Wade, Bertaccini (62' Brigidi), Mattioli, Casadei, Biguzzi (85' Berti), Ribello. A disp.: Dorigo, Baietta, Marini, Sanaj, Greco, Lantigotti. All.: Campedelli
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz (81' Marinaj), Pinelli (88' Santagostino), Canali (62' Montano); Sulejmani (88' Iorio), Cuzzarella. A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Trifelli, Farcomeni, Montano, Carbone, Pernaselci. All.: Punzi
Arbitro: D'Eusanio (sez. Faenza), Assistenti: Chiavaroli - Allievi
NOTE. Ammoniti: Ferrari (L).
Recupero: 2', 5'.
