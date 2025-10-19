Atalanta - Lazio, Juric insegue il record di Vavassori: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, ferita dal pareggio casalingo contro il Torino, vuole tornare a vincere e convincere come nella trasferta di Genova. Di fronte, l'Atalanta di Juric non ha intenzione di fermarsi. Soprattutto il suo allenatore, ancora imbattuto in Serie A (2 vittorie e 4 pareggi) e in lizza per battere un record: come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico croato è uno dei due soli allenatori rimasti imbattuti nelle prime sei gare alla guida della Dea nel massimo campionato, assieme a Giovanni Vavassori che arrivò fino a otto (5 vittorie e 3 pareggi).

