Atalanta - Lazio nel segno dei duelli: tre confronti che possono decidere la sfida

RASSEGNA STAMPA - È il giorno di Atalanta - Lazio. Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro il Torino, i biancocelesti se la vedranno in trasferta con la squadra di Juric, autrice di un'ottima partenza in campionato, ma reduce da due pari consecutivi. In una gara che si prospetta estremamente combattuta ed equilibrata, potrebbero essere i duelli individuali a fare la differenza, decidendo la sfida in un senso o nell'altro. Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport, ha preso in analisi tre confronti in tre zone diverse del campo, tra i giocatori più in forma delle due squadre.

Il primo scontro importante si potrebbe avere a centrocampo, dove Ederson e Guendouzi saranno i due protagonisti. Dopo un inizio a rilento, condizionato dalla riabilitazione da un intervento al menisco, il brasiliano ha trovato sempre più minutaggio nelle ultime gare e, dopo la sosta, è ora pronto a tornare a pieno regime al centro del gioco dell'Atalanta. Dall'altra parte, invece, il francese tornerà in campo dopo le due giornate di squalifica rimediate al termine del derby e si riprenderà le chiavi della mediana biancoceleste, con in mente anche il sogno di disputare il Mondiale con la Francia.

A guidare l'attacco di Juric, poi, potrebbe essersi Charles De Ketelaere, che potrebbe partire come nove atipico per togliere punti di riferimento agli uomini di Sarri. Chiamato a contenerlo, dunque, ci sarà Mario Gila che, con la sua velocità e i suoi anticipi, avrà il compito di contenere uno degli uomini più pericolosi nell'organico nerazzurro.

Un altro duello tra difesa e attacco, infine, potrebbe essere quello tra il baby talento dell'Atalanta Ahanor e Matteo Cancellieri. Arrivato dal Genoa in estate per 20 milioni, il classe 2008 ha già conquistato un ruolo di primo piano nella Dea, sfornando prestazioni attribuibili più a un difensore navigato che a un ragazzo non ancora maggiorenne. Lato Lazio, invece, l'uomo più in forma è proprio Cancellieri, che nelle ultime due gare ha messo ha segno ben tre reti. Matteo sembra aver trovato finalmente la maturità definitiva ed è chiamato a ripetersi ancora, stavolta contro una big del nostro campionato.

