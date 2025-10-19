Lazio, Tchaouna sboccia in Premier: la storia si ripete? I tifosi si sfogano sui social

Il Burnley batte 2-0 il Leeds, ma il vero protagonista è Loum Tchaouna. L'ex Lazio sigla il suo primo gol con la maglia del Burnley con un mancino potente da fuori area sotto la traversa che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti i tifosi inglesi, ma anche ai tifosi laziali. Scatta la diatriba sui social tra chi sostiene che si tratti di un fuoco di paglia e chi, al contrario, teme fortemente che i biancocelesti si siano lasciati scappare un futuro craque, proprio come Pedro Neto, che da invisibile meteora a Roma oggi è in pianta stabile negli undici titolari del Chelsea.

C'è chi al posto di Tchaouna avrebbe venduto Isaksen; mentre c'è chi continua a ribadire che il francese non è un calciatore da rimpiangere. Una cosa è certa: nel calcio, quando si fa bene si tende a porre in secondo piano ciò che di negativo è stato fatto, e invertendo gli addendi il risultato non cambia. In Inghilterra sono in estasi per il gol, su Sky Sport lo hanno definito addirittura "un candidato al gol dell'anno". In Italia, alcuni laziali si mangiano le mani, altri restano indifferenti. Solo il tempo dirà se Lotito e Fabiani hanno avuto ragione a lasciar partire il classe 2004 dopo una sola stagione all'ombra del Colosseo.

