Serie A | In campo Lazio, Milan e non solo: il programma della giornata
Oggi torna in campo la Lazio. Sarri sfida Juric al Gewiss Stadium per dare una sterzata al campionato. Oltre al big match di Bergamo, anche a Milano andrà in scena una sfida importante, con Pioli che vuole battere Allegri per spazzare via le voci sull'esonero. A inaugurare la domenica di Serie A saranno però Como e Juventus, alle 12:30. Ecco di seguito il programma della settima giornata di campionato:
COMO - JUVENTUS (Ore 12:30)
GENOA - PARMA (Ore 15:00)
CAGLIARI - BOLOGNA (Ore 15:00)
ATALANTA - LAZIO (Ore 18:00)
MILAN - FIORENTINA (Ore 20:45)
