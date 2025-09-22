IL TABELLINO di Lazio Primavera - Monza 0-1
PRIMAVERA 1 | 5ª giornata
Lunedì 22 settembre 2025, ore 11:00
Centro Sportivo La Borghesiana, Roma
Lazio Primavera - Monza 0-1
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni (74' Ciucci), Calvani; Farcomeni (74' Canali), Pinelli, Gelli (83' Marinaj); Cuzzarella (60' Santagostino), Sulejmani, Sana Fernandes (60' Serra). A disp.: Pannozzo, Milillo, Trifelli, Munoz, Montano, Iorio. All.: Punzi.
MONZA: Stajnar, Villa, Colonnese, Reita (89' Fardin), Attinasi (83' Castelli), Mout, Zanni (46' Fogliaro), Ballabio, Bakoune (67' Scaramelli), Albè, Ganci (83' Romanini). A disp.: Montagna, Bagnaschi, Azarovs, Buonaiuto, Gaye, De Bonis. All.: Brevi.
Arbitro: Enrico Gemelli (sez. Messina) Assistenti: Tagliaferro - Spatrisano
Marcatori: Reita (54', M).
Ammoniti: Ganci (M), Bordoni (L), Mout (M), Farcomeni (L), Pinelli (L).
Espulsi: /
Recupero: 2', 4'.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.