Serie A, la Juve perde malamente a Como. E domenica ci sarà la Lazio...
Il Como apre la giornata di campionato con una vittoria. La squadra di Fabregas, grazie alle reti di Kempf e Nico Paz, annienta la Juventus di Igor Tudor e si porta a casa tre punti d'oro per la classifica.
La prossima avversaria della Lazio, nella partita in programma domenica, 26 ottobre alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, fatica a imporre il suo gioco e a ritrovare una vittoria che manca ormai dal 13 settembre in campionato, dal 4-3 roboante contro l'Inter che è valso un freno sul cammino della Vecchia Signora.
