Lazio, Cancellieri non vuole più fermarsi: ha già eguagliato i numeri di Parma
RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri ha messo la sesta e adesso non vuole più rallentare. Dopo tanta gavetta in prestito tra Empoli e Parma, l'esterno romano ha avuto la sua chance alla Lazio e l'ha saputa sfruttare. Non tutti i talenti sbocciano a 18 anni, anzi. Cancellieri è un classe 2002, ha ancora tutta la carriera davanti, ora sembra avere la maturità necessaria per gestire la pressione in una piazza come quella biancoceleste.
Le prestazioni fornite in questo inizio stagione, compreso il precampionato, confermano la sua crescita; mentre i numeri la certificano completamente: come riporta il Corriere dello Sport, con i 3 gol siglati in queste prime 6 giornate, Cancellieri ha già eguagliato il numero di gol realizzati la scorsa stagione a Parma. Chi ben inizia è a metà dell'opera.