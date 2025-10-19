PRIMAVERA | La Lazio torna in campo: alle 15 è ospite del Cesena
La Lazio Primavera si prepara a tornare in campo dopo la sosta nazionali. Reduci dal successo casalingo contro l'Inter, gli uomini di Punzi giocheranno in trasferta sul campo del Cesena, squadra in grande forma e attualmente quattro punti in classifica sopra i biancocelesti. Per la sfida, il tecnico potrà contare nuovamente su Pinelli e Farcomeni, assenti nelle ultime gare perché aggregati alla Prima Squadra, mentre dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Sana Fernandes. Il fischio d'inizio della sfida contro i bianconeri sarà alle 15:00 di oggi, domenica 19 ottobre.
