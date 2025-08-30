Serie A, oggi quattro partite in programma: in campo anche la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la seconda giornata di Serie A dopo le vittorie di Cremonese e Milan contro Sassuolo e Lecce. Ad aprire questo sabato calcistico saranno le partite Bologna-Como e Parma-Atalanta che scenderanno in campo in contemporanea alle 18.30. Alle 20.45, invece, sarà il turno di Napoli-Cagliari e di Pisa-Roma che completeranno la giornata, prima delle ultime quattro sfide in programma domenica.

