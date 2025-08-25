Serie A | Traverse e gol da calcio d'angolo: Udinese e Verona si dividono la posta in palio
Un punto a testa per Udinese e Verona, prossimo avversario della Lazio in campionato, che aprono la loro stagione con l'1-1 maturato al Bluenergy Stadium.
Primo tempo avaro di emozioni con la gara che si accende invece nella ripresa. Tre traverse, due per i friulani e una per gli scaligeri, e due reti, entrambe da calcio d'angolo. Kristensen apre le marcature mentre è la rete di Serdar a fissare il punteggio sul pari.
