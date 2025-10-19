Lazio, il tuo contropiede è tra i migliori d'Europa: l'Atalanta è avvisata

RASSEGNA STAMPA - La Lazio scenderà in campo contro un'Atalanta in forma, ancora imbattuta in campionato. Tra assenze e problematiche di vario tipo, Sarri dovrà tirar fuori dai suoi quella solidità difensiva della Lazio del secondo posto. I tempi sono cambiati, ma la fase difensiva è il pane quotidiano del mister toscano.

I biancocelesti scenderanno in campo a Bergamo per giocare in difesa e contropiede? Probabile. A confermarlo è un dato riportato dal Corriere dello Sport, secondo il quale la Lazio è sia la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale in questa Serie A (956), sia quella che vanta più reti messe a segno al termine di azioni in contropiede nel torneo in corso (3). Nei top 5 campionati europei, solo Siviglia (5), Bayern Monaco e Real Madrid (4 entrambe) hanno fatto meglio in questo inizio stagione.

