Lazio, l'ultimo dubbio di Sarri per Bergamo: Zaccagni o Pedro dall'inizio

RASSEGNA STAMPA - Sarri prova a scogliere gli ultimi dubbi in vista di Atalanta - Lazio. I rientri di Marusic, Vecino e Zaccagni dopo i rispettivi infortuni e di Guendouzi dalla squalifica danno più alternative al tecnico che, però, continua ad avere a disposizione un organico con diverse defezioni. Il dubbio più grande in vista della sfida di Bergamo riguarda l'impiego di Zac, che potrebbe partire dal primo minuto o giocare solamente uno spezzone di gara.

Come spiega il Corriere dello Sport, Mau ha provato l'arciere nel 4-3-3, ma ha continuato a testare anche il 4-4-1-1. Con il primo schieramento, Basic completerebbe il centrocampo insieme a Cataldi e Guendouzi, con Zaccagni esterno sinistro del tridente d'attacco composto anche da Dia e Cancellieri. Con il secondo modulo, invece, Pedro partirebbe trequartista alle spalle di Dia, con Basic esterno di sinistra a completare un centrocampo composto da Guendouzi, Cataldi e Cancellieri a destra.

La decisione finale di Sarri è legata alle condizioni di Zaccagni, che è stato provato ma senza forzare. Da una parte il capitano biancoceleste servirà contro la Juve e, quindi, non sarebbe saggio forzarne il rientro; dall'altra Mau sa che Pedro da ala si stanca facilmente e lo preferisce più accentrato. Sarri si terrà il dubbio all'ultimo e la sensazione è che possa decidere in extremis.

