Serie A | Esordio da incubo per Baroni: manita dell'Inter al Torino
Un esordio da incubo per il Torino di Baroni che esce con le ossa rotte da San Siro con l'Inter che si è imposta per 5-0. Gara mai in discussione con la squadra alleata da Chivu sempre dominante.
Bastoni apre le mercature mettendo in rete un cross perfetto di Barella e poi Thuram raddoppia con l'Inter che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio. Nella ripresa la musica non cambia e i nerazzurri dilagano prima con Lautaro Martinez, poi ancora con Thuram e infine con Bonny che fissa il punteggio finale sul 5-0.
