Serie A | Il Pisa ferma l'Atalanta. la Juve non sbaglia contro il Parma

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la 1ª giornata di Serie A e anche nelle gare odierne le sorprese non sono mancate. Alle 18.30 la Fiorentina non è andata oltre l’1-1 contro il Cagliari. I viola passano in vantaggio con Mandragora ma, in pieno recupero, si fanno raggiungere dal Cagliari con il gol di Luperto.

Stecca anche l’Atalanta di Juric che, in casa, pareggia per 1-1 con il neo promosso Pisa. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con l’autorete di Hien e poi è il gol di Scamacca a rimettere il risultato in parità.

Vince invece la Juve di Tudor che la risolve, contro il Parma, nella ripresa. David apre le mercature e Vlahovic sigla la rete del raddoppio poco dopo l’espulsione di Cambiaso che aveva lasciato in dieci i bianconeri.

