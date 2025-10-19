Lazio, l’occasione di Dia: a Bergamo può riscattare una vecchia ferita
RASSEGNA STAMPA - La chance per il riscatto. Dopo aver smaltito i problemi alla caviglia destra che lo tormentano da anni, Boulaye Dia è pronto a guidare l'attacco della Lazio contro l'Atalanta. L'infortunio subito da Castellanos, che resterà fuori più di un mese, permetterà al senegalese di essere il terminale offensivo titolare nelle prossime gare, dalle quali, dopo un inizio di stagione non all'altezza, ci si aspetta di vedere una crescita.
Come ricorda Il Messaggero, Dia tornerà titolare proprio a Bergamo, dove, quasi tre anni fa, subì la sconfitta più pesante della sua carriera. Era gennaio 2023 e la Salernitana cadde con un pesante 8-2 contro la Dea, con Boulaye che segnò l'ultima rete del match. Il numero 19, dunque, avrà un motivo in più per provare a trascinare i suoi, cercando un gol che manca dalla seconda di campionato contro il Verona.
