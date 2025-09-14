Serie A, Baroni e Simeone espugnano l'Olimpico: battuta la Roma
Il Torino espugna l'Olimpico e batte per 1-0 la Roma. La squadra di Marco Baroni, ex allenatore della Lazio, riesce ad asssicurarsi a grande sorpresa tre punti contro i giallorossi, grazie alla rete del Cholito Simeone che, con un grande destro a giro, batte Svilar e gonfia la rete. Prima sconfitta per Gasperini alla guida della Roma.
