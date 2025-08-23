Serie A | Tonfo Milan, la Roma fa il suo: colpaccio della Cremonese
La Roma vince 1-0 contro la Cremonese allo Stadio Olimpico di Roma, decisivo il gol del nuovo arrivato Wesley. I giallorossi di Gasperini conquistano i primi tre punti della stagione contro il Bologna. Inizio in salita invece per il Milan che a San Siro cade 2-1 contro la Cremonese. A trovare il gol per la squadra di Nicola sono Baschirotto e Bonazzoli, con il pareggio momentaneo di Pavlovic.
