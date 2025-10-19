Lazio, migliorano le condizioni di Rovella: ecco quando può tornare

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni di Niccolò Rovella sono in miglioramento. Il riposo e le terapie stanno giovando al regista che, dopo essersi fermato nel derby a causa del dolore dovuto alla pubalgia, ha deciso di annullare l'operazione inizialmente programmata, preferendo optare per una terapia conservativa. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, è ancora presto per capire se sarà possibile accorciare i tempi per il suo rientro, previsto per la sosta per le nazionali di novembre.

