Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Pedro più di Zaccagni, Dia c'è

Riparte il campionato. Archiviata la sosta per le Nazionali, la Lazio vola a Bergamo per sfidare l'Atalanta. Sarri, senza Rovella, Dele-Bashiru e Castellanos (fuori almeno un mese e mezzo per un problema muscolare) per infortunio, potrebbe riproporre il 4-3-3: davanti a Provedel, recuperato Marusic, in vantaggio su Lazzari, che giocherà insieme a Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In panchina sarà a disposizione Hysaj e non Pellegrini, ancora ai box dopo il problema al ginocchio accusato contro il Genoa. A centrocampo si rivedrà Guendouzi, che ha scontato la squalifica di due giornate rimediata al derby. Con lui ci saranno Cataldi e Basic, con Belahyane e Vecino, finalmente ritrovato, pronti a subentrare. In attacco l'unica certezza è Cancellieri a destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Pedro, Noslin e addirittura Zaccagni, che ha bruciato le tappe ed è pronto a tornare. Tra i tre lo spagnolo è in vantaggio; mentre come centravanti giocherà Dia, che ha smaltito il problema alla caviglia destra.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.