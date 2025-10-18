Atalanta, i convocati di Juric per la Lazio: rientra Scamacca e non solo
Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha diramato la sua lista dei convocati. Presenti De Ketelaere, Scamacca, De Roon, Scalvini e Zalewski, che all'ultima contro il Como non erano a disposizione. Assenti, invece, Kossounou, Bellanova, Kolašinac, Bakker. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello;
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Obrić, Scalvini;
Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Ketelaere, Éderson, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Zappacosta, De Roon, Zalewski;
Attaccanti: Krstović, Lookman, Sulemana, Scamacca.