Marsiglia, Greenwood cala il poker: quattro gol contro il Le Havre
Il Marsiglia vola grazie ai gol di Mason Greenwood. L'attaccante inglese ha segnato ben quattro gol nell'ultima partita di Ligue 1 contro il Le Havre, terminata 6-2 in favore della squadra di De Zerbi. L'ex Manchester United, l'estate scorsa anche nel mirino della Lazio, ha messo a segno proprio le prime quattro reti della sua squadra, arrivando a quota 7 gol in stagione.
