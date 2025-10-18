Serie A | Baroni batte ancora Conte: il Torino supera il Napoli, decide Simeone
Baroni resta la bestia nera di Conte e del Napoli. Dopo i successi dell'anno scorso con la Lazio, il tecnico ha vinto ancora, questa volta sulla panchina del Torino. Decide nel primo tempo il Cholito Simeone, l'ex della partita. Nel finale annullato il gol del pareggio degli azzurri con Lang, pescato in fuorigioco dopo il tiro di Politano. Finisce 1-0.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.