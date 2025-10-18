Torino, retroscena sulla Lazio: Baroni esonerato, era pronto Vanoli e...

TUTTOmercatoWEB.com

Baroni è rimasto alla guida del Torino. Dopo una settimana più che complicata, il tecnico ha salvato la sua panchina con il pareggio contro la Lazio. Ma prima della partita era tutt'altro che saldo al suo posto. Secondo quanto riportato dal giornalista Giacomo Morandin su X, infatti, in caso di sconfitta l'ex allenatore biancoceleste sarebbe stato esonerato. Nonostante il contatto importante avuto con De Rossi, il suo ruolo l'avrebbe preso Paolo Vanoli, che in estate era stato mandato via da Cairo. Alla fine però è rimasto Baroni, almeno per un'altra partita.

