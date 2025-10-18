Ex Lazio | Tchaouna, primo gol in Premier League: il Burnley batte il Leeds - VIDEO
Il Burnley supera il Leeds, decide Loum Tchaouna. L'ex attaccante della Lazio ha segnato il secondo dei due gol realizzati dai Clarets, ricevendo palla sulla trequarti e battendo Darlow con un tiro potentissimo dalla lunga distanza. Si tratta della sua prima rete in Premier League e con la maglia del Burnley dopo il suo trasferimento di quest'estate. Di seguito il video.
Goal by Loum Tchaouna pic.twitter.com/xvgjv7VYOX— Sport Klub (@sportklub) October 18, 2025