Serie A | L'Inter espugna l'Olimpico: battuta la Roma, decide il gol di Bonny
L'Inter affonda la Roma. All'Olimpico Chivu ha battuto Gasperini il gol di Bonny proprio a inizio partita. Poche emozioni da entrambe le parti: resta un gol sbagliato di testa da Dovbyk e un palo di Mkhitaryan. I giallorossi si fermano così a quota 15 punti in classifica, a pari merito proprio con i nerazzurri e con il Napoli, sconfitto nel pomeriggio dal Torino.
