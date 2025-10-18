Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Sarri chiarisce la situazione

La grande mole di infortunati ha portato Sarri a dover fare una scelta drastica. Fuori Dele-Bashiru dalla lista, dentro Basic. Una scelta che ha scatenato polemiche, ma che era necessaria. Durante la conferenza stampa pre-partita in vista dell'Atalanta, il tecnico biancoceleste ha chiarito la situazione del centrocampista nigeriano, specificando come al momento le uniche valutazioni possibili siano di natura medica. Ecco di seguito le sue parole:

"Dele è ancora sotto la supervisione dello staff medico, ha un controllo finale la prossima settimana. Da lì a venire almeno in parte con noi dovrà passare qualche giorno, la gestione adesso è completamente medica".

