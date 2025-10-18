Lazio, Sarri e il mercato di gennaio: "Ho parlato con il direttore, ecco cosa mi ha detto"
Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi affrontati, ha parlato anche della possibilità di fare mercato a gennaio.
"Ho parlato solo col direttore, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un'indicazione ufficiale a riguardo", queste le sue parole.
