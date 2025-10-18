Torino, ancora Cairo: "Contro la Lazio meritavamo di vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ha battuto il Napoli. Il gol decisivo è stato quello del Cholito Simeone, il grande ex della partita. Dopo la vittoria della formazione di Baroni, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato della prestazione della sua squadra all'uscita dallo stadio, tornando anche sul pareggio contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Ho parlato con Simeone poco fa, e lui dice ‘Quando c’è un pubblico del genere che ti sostiene non si può non vincere. Il calendario ora? Non parliamo di squadre facili. Sono tutte partite difficilissimi, dove le squadre se la giocano alla grande. A Parma sembrava una partita più facili rispetto alle quattro iniziali e poi abbiamo perso. Ero ottimista anche per il Napoli. Il tema è che devi stare sul pezzo, volerlo fortemente. Ci vuole un pizzico di fortuna ma oggi la squadra e il mister hanno fatto un lavoro incredibile".

"La difesa? Ha fatto benissimo Maripan, anche Coco. Anche Tameze, che è tornato braccetto come ai tempi di Juric e ha fatto benissimo. Oggi conta che il gruppo, dopo una partita dove meritavi di vincere come quella con la Lazio, abbia avuto la rabbia per aver pareggiato una partita che era da vincere. Era il momento di tirare fuori tutto: l’abbiamo fatto oggi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.