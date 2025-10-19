Lazio | Tifosi arrabbiati ma sempre presenti: sold out a Bergamo. E con la Juve...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C’è un amore che resiste a tutto, che va oltre le polemiche, le gaffe che diventano virali sui social, le incomprensioni con la società. È quello dei tifosi biancocelesti per la Lazio: un rapporto ad ora complesso, fatto di rabbia e amore, di delusione e fedeltà. Adesso più che mai serve la forza di questo legame, perché per la Lazio sta iniziando una settimana “infernale”: prima la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, poi la sfida all’Olimpico con la Juventus. Due partite che possono diventare decisive per dare una svolta alla stagione e in cui i tifosi non lasceranno sola la squadra.

A Bergamo, come in ogni trasferta, il popolo biancoceleste ha già risposto presente: il settore ospiti della New Balance Arena sarà completamente esaurito: 1.304 biglietti polverizzati in poche ore per la trasferta di domani contro l’Atalanta. Numeri che raccontano una passione che non conosce pause, nemmeno nei momenti più difficili.

Dopodiché sarà ora di tornare a casa e sfidare la corazzata bianconera guidata da Tudor. La sfida è in programma domenica 26 ottobre alle 20.45 e, riporta il Corriere dello Sport, ad ora sono stati venduti più di 15mila biglietti che andranno ad aggiungersi ai 26mila abbonati (esclusi gli Aquilotti che potranno acquistare il tagliando a parte).

Pubblicato il 18/10