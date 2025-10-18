Torino, Baroni dopo il Napoli: "Vittoria importante. Si vuole tutto e subito, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro il Napoli, il tecnico del Torino Marco Baroni ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: "Stiamo lavorando, in alcune partite è mancato un pezzetto e abbiamo lavorato su questo. Oggi era una partita complicata, ma l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi e sono davvero contento. Per noi è un risultato importante, che ci aiuterà sicuramente a migliorare. Coraggio? Vivo di questo, la paura non sta dentro un campo di calcio: bisogna rischiare anche delle giocate. Il piano gara era questo, la mobilità degli attaccanti ha dato fastidio al Napoli. C'era da tenere un blocco un pelino più basso e portare pressione sugli esterni, la squadra lo ha fatto bene e sono contento":

"Conte? È un allenatore bravissimo, siamo stati anche compagni di squadra: tra di noi c'è un rapporto di grande stima. Sapevamo delle difficoltà, ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Non mi sorprendo, perché la squadra sta migliorando. Ci sono le basi per migliorare molto. Si vuole sempre tutto e subito, questo non è mai facile anche perché abbiamo cambiato tanto. Asllani erano tre anni che non faceva tre partite di fila, questa continuità e capacità di mettere minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci ha fatto pagare delle situazioni, ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio pieno come quello di oggi".

