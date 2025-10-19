Lazio, Basic confermato titolare contro l'Atalanta: il ruolo è da decidere

RASSEGNA STAMPA - Da pedina fuori rosa e ai margini del progetto a certezza nel centrocampo biancoceleste. In poche settimane il destino di Toma Basic alla Lazio è cambiato completamente e, contro l'Atalanta, partirà titolare per la terza gara consecutiva. Sarri schiererà sicuramente il croato dal 1', ma l'unico dubbio è legato al ruolo che sarà richiamato a ricoprire.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Basic è stato testato in due posizioni diverse, a seconda della decisione su Zaccagni. Se l'arciere dovesse giocare titolare, Basic andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3. Se, invece, Mau dovesse scegliere di non rischiare Zac dal 1', Toma partirebbe largo a sinistra in un 4-4-1-1, posizione già ricoperta nell'amichevole estiva contro la Primavera, quando aveva anche trovato la via della rete.

Dopo Genoa e Torino, dunque, il croato partirà dal primo minuto per la terza consecutiva, qualcosa che non gli accadeva dal dicembre 2021, quando infilò quattro titolarità consecutive. La sua perseveranza è stata premiata da Sarri, che di lui sta apprezzando lo spirito di sacrificio e la grande duttilità. La posizione in campo andrà decifrata, ma, quello che è certo, è che contro l'Atalanta Basic ci sarà.

