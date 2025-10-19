Atalanta - Lazio è anche Provedel contro Carnesecchi: i loro destini si incrociano ancora

RASSEGNA STAMPA - Marco Carnesecchi è stato molto vicino a diventare il portiere della Lazio, ma l'operazione chirurgica ha bloccato tutto. Dopo l'ottima stagione in cadettria alla Cremonese, il portiere atalantino era l'obiettivo numero uno di Sarri. Dopo l'infortunio, che costrinse Carnesecchi all'intervento, la Lazio ha smesso di insistere con la Dea che, nel frattempo, provava ad alzare un muro davanti alle avances della Lazio.

Era l'estate 2022, un tira e molla durato settimane, poi i biancocelesti hanno virato su Luis Maximiano e Ivan Provedel. Il resto è storia. Il portiere spagnolo era stato scelto come titolare, ma l'espulsione rimediata all'esordio contro il Bologna è la sliding door che ha aperto poi la strada a Provedel che oggi si ritroverà contro il suo 'vecchio rivale di mercato'.

C'è un dato statistico che accomuna i due portieri: entrambi eccellono per gol evitati. Come riporta il Corriere dello Sport, i due sono infatti i migliori in Serie A nel rapporto tra reti subite e qualità dei tiri in porta affrontati. Il portiere della Lazio ha evitato 4,1 gol rispetto alle attese – ne avrebbe dovuti incassare 11, ma si è fermato a 7. Quello dell’Atalanta ha fatto registrare un saldo positivo di 3,8 gol: solo 4 subiti contro quasi 8 previsti. Meglio di loro, nei cinque principali campionati europei in corso, ha fatto soltanto Koffi dell’Angers (Ligue 1), con 5,4 gol evitati, nonostante la sua squadra sia penultima.