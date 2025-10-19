Ex Lazio | Hernanes sfotte la Roma: "È sempre meglio che perda"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Roma - Inter, terminata con la vittoria dei nerazzurri grazie al gol di Bonny, l'ex centrocampista della Lazio Hernanes ha parlato della prestazione delle due squadre negli studi di Dazn. Ha chiuso poi il suo commento con una battuta contro i giallorossi, visto proprio il suo passato in biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi. Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda".

