PRIMAVERA | Cesena - Lazio 3-1: biancocelesti ko in trasferta
La Lazio Primavera cade per 3-1 sul campo del Cesena. Dopo un primo tempo bloccato, è una doppietta di Bertaccini a inizio ripresa a indirizzare la gara, con il rigore trasformato da Sulejmani che serve solo a illudere i biancocelesti. Nel finale, il subentrato Rossetti chiude i discorsi, suggellando il successo dei bianconeri, che volano così a quota 17 punti in campionato.
Primavera 1 | 8ª giornata
Domenica 19 ottobre 2025, ore 15:00
Stadio C.S. Romagna Centro, Cesena
Arbitro: D'Eusanio (sez. Faenza), Assistenti: Chiavaroli - Allievi
Marcatori: Bertaccini (C, 56', 59'), Sulejmani (L, rig. 65'), Rossetti (C, 85')
Ammoniti: Ferrari (L).
Espulsi: /
Recupero: 2', 5'.
CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Carbone (85' Kebbeh), Galvagno (69' Rossetti), Tosku (62' Gabriele), Wade, Bertaccini (62' Brigidi), Mattioli, Casadei, Biguzzi (85' Berti), Ribello. A disp.: Dorigo, Baietta, Marini, Sanaj, Greco, Lantigotti. All.: Campedelli
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Munoz (81' Marinaj), Pinelli (88' Santagostino), Canali (62' Montano); Sulejmani (88' Iorio), Cuzzarella. A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Trifelli, Farcomeni, Montano, Carbone, Pernaselci. All.: Punzi
SECONDO TEMPO
90+6' - Triplice fischio. Il Cesena batte 3-1 la Lazio grazie alla doppietta di Bertaccini e alla rete di Rossetti.
90+2' - Ferrari è il primo ammonito del match.
90' - L'arbitro assegna cinque minuti di recupero.
88' - Ultimi cambi nella Lazio: fuori Sulejmani e Pinelli, dentro Iorio e Santagostino.
85' - Ultime due sostituzioni per i padroni di casa: Kebbeh e Berti prendono il posto di Carbone e Biguzzi.
85' - Tris del Cesena. Rossetti riceve da Wade, entra in area e apre il piattone battendo Bosi.
81' - Cambio nella Lazio: Marinaj entra al posto di Munoz.
69' - Cambia ancora il Cesena: Rossetti prende il posto di Galvagno.
65' - Sulejmani accorcia le distanze! Il centravanti chiude con il destro dagli 11 metri e batte Gianfanti, che tocca ma non riesce a salvare.
65' - Calcio di rigore per la Lazio! Cuzzarella viene steso in area di rigore da Biguzzi e l'arbitro assegna il penalty.
62' - Primi cambi della gara: nella Lazio Punzi inserisce Montano al posto di Canali, mentre per i padroni di casa fuori Tosku e Bertaccini per Gabriele e Brigidi.
59' - Raddoppio dei padroni di casa! Doppietta personale per Bertaccini, che da calcio di punizione infila un colpevole Bosi. Il portiere tocca la sfera, ma non riesce a tenerla fuori dalla porta.
56' - Cesena in vantaggio! Bertaccini a segno direttamente da corner, la traiettoria tagliata sorprende Bosi che non riesce a reagire. Biancocelesti sotto nel loro momento migliore
53' - Lazio vicina al vantaggio. Ferrari arriva sul fondo e calibra un cross a centro area, Casadei alza sopra la traversa sfiorando un clamoroso autogol.
50' - Cuzzarella ci prova dalla distanza, il suo tiro termina altissimo.
47' - Munoz pericoloso! Gelli serve il centrocampista che dal limite calcia di prima intenzione con il destro, la conclusione viene alzata in angolo dalla testa di un provvidenziale Casadei.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+2' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
45+1' - Gran destro di Carbone da fuori, la conclusione a giro termina di poco al lato.
45' - Concessi due minuti di recupero.
40' - Altra chance per il Cesena. Carbone pesca sul secondo palo Wade, che da pochi passi colpisce di testa mancando lo specchio.
28' - Padroni di casa ancora pericolosi con Domeniconi, che riceve in area e prova la conclusione in girata. Il pallone termina di poco sopra la traversa.
18' - Primo squillo del Cesena con Tosku, che al termine di uno slalom ci prova da fuori con il destro. La sua conclusione termina di poco al lato.
11' - Primo timido tentativo della Lazio, la conclusione dall'interno dell'area di Canali esce strozzata e viene controllata da Gianfanti.
10' - Fase di studio, ancora nessuna cuto da parte delle due squadre.
1' - Fischio d'inizio, il match è partito!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Cesena - Lazio, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Primavera 1. Reduce dal successo casalingo contro l'Inter, la squadra di Punzi cerca conferme sul campo dei bianconeri, autori di un ottimo inizio di stagione condito da 14 punti nelle prime sette gare. Appuntamento alle 15:00 per il fischio d'inizio.
