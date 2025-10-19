Atalanta - Lazio, Cancellieri out causa infortunio: le condizioni
Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio dove mister Sarri non fa in tempo a recuperare un giocatore che ne perde subito un altro. Nella sfida della New Balance Arena contro l'Atalanta la gara di Matteo Cancellieri dura appena 21 minuti.
Il classe 2002 è stato infatti costretto a chiedere il cambio dopo aver accusato un dolore al flessore della coscia sinistra così come confermato dal giocatore all'uscita dal campo. Le sue condizioni saranno ovviamente da valutare nelle prossime ore. Al suo posto in campo Isaksen.
Come comunicato da Federico Sala, inviato di Dazn a bordocampo, a inizio secondo tempo Cancellieri è rientrato in panchina zoppiccante e portato a spalla da un membro dello staff per assistere al secondo tempo della gara. Il giocatore presenta una borsa del ghiaccio sulla parte posteriore della coscia sinistra e una vistosa fasciatura.