PRIMAVERA | Lazio - Inter, scelto l'arbitro della sfida: la terna completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 di Lecce, la Lazio Primavera vuole tornare alla vittoria e proverà a farlo nel match casalingo contro l'Inter, squadra che nelle prime sei gare ha accumulato appena sei punti in classifica. Il match, valido per la settima giornata di campionato, è in programma sabato 4 ottobre al Centro Sportivo La Borghesiana, con calcio d'inizio fissato per le 11:00. L'arbitro designato per la sfida è Carlo Esposito della sezione di Napoli, con gli assistenti Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella a completare la terna.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.