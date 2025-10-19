Atalanta, Hien a Sky: "Siamo forti, possiamo fare bene contro la Lazio"
A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Lazio anche il difensore della Dea Hien è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul match.
"La Lazio è una squadra davvero forte e dovremo dare il massimo per conquistare oggi i tre punti. Dovremo stare attenti alle palle in profondità e dobbiamo fare gol. Abbiamo fatto buone gare ma mancano ancora i gol ma sappiamo di avere una squadra forte e vogliamo vincere questa partita".