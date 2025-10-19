IL TABELLINO di Lazio Women - Juventus 0-1
Serie A Women Athora | III giornata
Domenica 19 ottobre, ore 15:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO - JUVE 0-1
Marcatrici: 86' Girelli (J)
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, D'Auria, Mesjasz; Monnecchi (62' Visentin), Castiello, Benoit (87' Karczewska), Oliviero; Goldoni; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Martin, Ashworth-Clifford, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
JUVENTUS (3-4-1-2): de Jong; Calligaris, Salvai, Cascarino (49' Krumbiegel); Thomas (49' Carbonel), Rosucci (71' Walti), Schatzer (49' Pinto), Bonansea; Godo; Girelli, Beccari (77' Vangsgaard). A disp.: Payraud-Magnin, Capelletti Nunez, Harviken, Walti, Vangsgaard, Libran, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. All.: Massimiliano Canzi
Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona); Assistenti: Andrea Barcherini - Emanuele Bracaccini; IV Ufficiale: Liberato Maione; Operatore FVS: Massimiliano Cirillo
NOTE. Ammonite: 7' Benoit (L), 18' Reyes (L), 70' Bonansea (J), 75' Calligaris (J), 93' Godo (J)
Recupero: 1' p.t; 3 s.t