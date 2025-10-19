Lazio, Marusic a Sky: "Daremo tutto per portare a casa la vittoria"
Poco prima del fischio d'inizio della gara tra Atalanta e Lazio Marusic è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto tempo per preparare bene questa gara per noi è una sfida molto importante. Questa sera giocheremo contro l’Atalanta che gioca benissimo in casa ma noi daremo tutto per portare a casa i tre punti. Se facciamo un buon risultato stasera avremo fiducia per le prossime gare, dobbiamo essere positivi e guardare avanti", queste le parole nel pre match.