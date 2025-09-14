IL TABELLINO di Sassuolo - Lazio 1-0
Serie A Enilive | 3ª giornata
Domenica 14 settembre 2025, ore 18:00
Mapei Stadium, Sassuolo
SASSUOLO - LAZIO 1-0
Marcatori: 70' Fadera (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (46' Coulibally), Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx (63' Volpato), Matic, Koné; Berardi (81' Thorstvedt) , Pinamonti (81' Cheddira), Lauriente (63' Faadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. All.: Grosso
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (80' Isaksen), Rovella (40' Cataldi), Dele-Bashiru (46' Belahyane) ; Cancellieri (60' Pedro), Castellanos (60' Dia), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Isaksen, Noslin. All.: Sarri
Arbitro: Tremolada; Assistenti: Fontemurato - Cavallina; IV Uomo: Marinelli; Var: Meraviglia; Avar: Pairetto.
NOTE. Ammoniti: 25' Vrancx (S), 28' Rovella (L), 42' Marusic (L) 49' Muharemovic (S), 59' Doig (S), 77' Pinamonti (S), 84' Belahyane (L), 90' Matic (S), 95' Volpato (S)
Recupero: 4' p.t; 5' s.t.
