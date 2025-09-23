IL TABELLINO di Roma - Lazio Women 3-0
Serie A Women`s Cup | Semifinale
Martedì 23 settembre 2025, ore 20:30
Stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia (NA)
ROMA - LAZIO 3-0
Marcatrici: 22' Haavi (R), 42' Corelli (R), 81' Viens (R)
ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo (87' Babajide), Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano (71' Bergamaschi); Haavi (71' Kuhl), Corelli (62' Viens), Pilgrim (62' Galli). A disp.: Valdezate, Dragoni, Oladipo, Pante, Pandini, Baldi, Klobucarevic. All.: Rossettini
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly (85' Mesjasz), D'Auria; Cafferata (46' Monnecchi), Vernis (46' Castiello), Simonetti, Oliviero (63' Ashworth-Clifford); Le Bihan; Visentin (71' Martin), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori. All.: Grassadonia
Arbitro: Liotta; Assistenti: Ferraro - La Regina; IV Ufficiale: Decimo
NOTE. Ammonite: 26' Van Diemen (R), 34' D'Auria (L), 93' Castiello (L)
Recupero: 3' s.t.
